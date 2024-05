Réélection d’Odile Renaud-Basso pour un second mandat à la tête de la BERD

Mme Renaud-Basso, qui est devenue présidente de la Banque pour la première fois il y a quatre ans, a obtenu la double majorité des voix requise pour être élue : celle du nombre total de gouverneurs et celle du nombre total de voix des membres, à l’occasion de l’assemblée annuelle et du forum d’affaires de la Banque, tenus à Erevan, en Arménie. « Diriger la BERD depuis 2020 a été un honneur et un privilège, compte tenu de son rôle vital dans tant de régions différentes à une époque de tensions géopolitiques sans précédent », a indiqué Mme Renaud-Basso à cette occasion.

La Française de 58 ans a assuré qu’elle œuvrera à produire encore plus d’impact, « en poursuivant la transformation de la Banque et en développant la coopération avec nos partenaires ».

Suite à cette élection, la première à laquelle un candidat s’est présenté sans opposition depuis 2008, Mme Renaud-Basso sera présidente de l’institution jusqu’en 2028. Au cours des trois années complètes du premier mandat de Mme Renaud-Basso, la Banque a investi 36,6 milliards d’euros dans 1.308 projets.

La BERD compte actuellement 75 pays membre. Le Maroc est un membre fondateur de la Banque et est devenu bénéficiaire de ses ressources en 2012. À ce jour, la BERD a investi plus de 4 milliards d’euros dans le pays à travers près d’une centaine de projets.