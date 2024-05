Rabat : signature d’un mémorandum d’entente pour le développement des services à distance en amazigh

Signé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, et le PDG de la société « Myopla », Denis Marsault, ce mémorandum vise à soutenir la création d’un centre d’appels pour le service client en langue amazighe à Al Hoceima et le développement des activités de l’entreprise au Maroc.

Intervenant à cette occasion, Mme Mezzour a souligné que cet accord traduit l’engagement collectif pour l’intégration de la pluralité linguistique dans les politiques publiques, mettant en avant l’importance de cette initiative dans le développement social et économique de la région.

La ministre a affirmé que la création d’un centre d’appels pour le service client en langue amazighe à Al Hoceima vise à satisfaire les besoins spécifiques des citoyens, tout en renforçant la richesse linguistique et culturelle du pays. Ce centre offrira des services complets et de qualité aux clients et favorisera la compétitivité des entreprises et la création de nouvelles opportunités d’emploi, a-t-elle relevé.

De son côté, M. Marsault a indiqué que la signature de ce mémorandum d’entente marque un moment important dans le processus de développement des services client au Maroc, précisant que le centre « Myopla Al Hoceima » est le premier du genre à offrir des services en langue amazighe au Maroc.

Dans le même contexte, il a ajouté que ce centre va accompagner les besoins des entreprises opérant en langue amazighe, tant via téléphone ou e-mail que sur les réseaux sociaux.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans le cadre de l’approche du ministère visant à promouvoir les opportunités d’emploi des jeunes dans le secteur de l’offshoring et favoriser leur intégration dans le développement socio-économique du Royaume.