Découverte d’une nouvelle exoplanète de taille terrestre en orbite autour d’une étoile

L’équipe des chercheurs, faisant partie du projet Speculoos dirigé par l’Université de Liège, a souligné qu’il s’agit seulement du deuxième système planétaire décelé autour de ce type d’étoile après Trappist-1.

La planète, baptisée Speculoos-3 b, a “pratiquement la même taille que la Terre », et une année sur cette planète, c’est-à-dire une orbite autour de l’étoile y dure environ 17 heures, a expliqué l’astronome Michaël Gillon de l’Université de Liège, à la tête du projet.

“Les jours et les nuits, en revanche, ne se terminent sans doute jamais. Nous pensons en effet que la planète est en rotation synchrone, de sorte que le même côté, appelé côté jour, fait toujours face à l’étoile, comme la Lune pour la Terre. Le côté nuit serait, lui, enfermé dans une obscurité sans fin », a-t-il détaillé.

Par ailleurs, la température moyenne de l’étoile autour de laquelle gravite l’exoplanète s’élève à 2.600°C, soit deux fois moins que celle du soleil. Du fait de son orbite hyper-courte, la planète reçoit près de seize fois plus d’énergie par seconde que la Terre n’en reçoit du Soleil et est donc littéralement bombardée de radiations de haute énergie.

« Dans un tel environnement, la présence d’une atmosphère autour de la planète est très peu probable », ponctue Julien de Wit, co-directeur du Speculoos Northern Observatory et de son télescope Artemis.

« Cette découverte démontre la capacité de notre observatoire Speculoos-North à détecter des exoplanètes de taille terrestre se prêtant bien à des études détaillées. Et ce n’est que le début », s’est réjouit Michaël Gillon.

« Grâce au support financier de la région Wallonne et de l’Université de Liège, deux nouveaux télescopes, Orion et Apollo, iront bientôt retrouver Artemis sur le plateau du volcan Teide à Tenerife (Iles Canaries) afin d’accélérer la chasse à ces fascinantes planètes », a-t-il affirmé.

Lancé en 2019, le projet Speculoos (Search for Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) vise à rechercher des exoplanètes (planètes situées en dehors du système solaire) potentiellement habitables autour des étoiles les plus petites et froides du voisinage solaire.