Brigitte Macron s’entretient avec l’écrivain Tahar Ben Jelloun et le président de la FNM Mehdi Qotbi

L’épouse du président français, Brigitte Macron, a reçu ce jeudi à l’Elysée l’écrivain de renom Tahar Ben Jelloun et le président de la Fondation des musées du Maroc (FNM), Mehdi Qotbi, pour un entretien qui a porté sur la culture et les arts.

Connue pour son amour pour l’art et la littérature, Mme Macron a échangé avec MM Ben Jelloun et Qotbi sur la place des arts et des lettres dans les sociétés marocaine et française, de l’essor de la scène artistique au Maroc et de la production littéraire marocaine.

Ils ont également abordé l’amitié séculaire qui lie le Royaume du Maroc et la France et de la richesse des liens culturels entre les deux pays. « Accompagné de mon ami Mehdi Qotbi nous avons rendu visite à Brigitte Macron pour parler Littérature, Art et amitié entre le Maroc et la France », a commenté Tahar Benjelloun sur son compte Instagram.

Le président de la FNM a pour sa part souligné que cette rencontre a été « placée sous le signe de l’amitié, du Maroc, de l’art et de la littérature ».