Ouverture de la 77è édition du Festival de Cannes

Le cinéma marocain est, une nouvelle fois, représenté à ce festival prestigieux (14-25 mai) avec le film de Nabil Ayouch, « Everybody Loves Touda », en sélection officielle dans la catégorie « Cannes Première ».

Le Maroc est également présent à travers une membre du jury de la catégorie « un certain regard », la réalisatrice, scénariste et productrice Asmae El Moudir.

La 77è édition du festival de Cannes sera présidée par Greta Gerwig, réalisatrice du film “Barbie”.

Après la traditionnelle montée des marches et la séance photos et selfies, c’est l’actrice française Camille Cottin qui a officié à la cérémonie d’ouverture du festival à laquelle les organisateurs ont convié comme invitée d’honneur, l’actrice Meryl Streep, personnalité la plus nommée de l’histoire des Oscars du cinéma.

Quelque 35.000 professionnels du 7ème art ont répondu présents à Cannes et y séjourneront jusqu’au 25 mai, jour de la consécration pour les 22 films en lice pour la Palme d’or.