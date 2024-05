Hajj 1445 : appel aux pèlerins à se faire vacciner pour renforcer leur immunité contre les maladies

Les pèlerins venus de l’extérieur du pays devront s’informer des conditions sanitaires publiées sur le site Web du ministère saoudien de la Santé via le lien » https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx ».

Selon le ministère, la vaccination des pèlerins venant de l’extérieur comprend le vaccin contre la méningite à méningocoque, qui protège contre une infection bactérienne grave affectant le cerveau et la moelle épinière et transmise par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche, ainsi que le vaccin contre la fièvre jaune, qui protège contre une infection virale transmise par les moustiques, en plus du vaccin contre la polio.

Les pèlerins internes doivent, quant à eux, compléter les doses de vaccin bien avant le Hajj tout en les insérant dans l’application « Sihati », à savoir une dose de vaccin COVID-19 administrée au cours de l’année 1445, une dose de vaccin contre la grippe au cours de la même année et une dose de vaccin contre la fièvre spinale injectée au cours des cinq dernières années.

Les vaccins pour les pèlerins internes sont disponibles dans les centres de soins de santé de base, souligne le ministère, appelant ceux qui souhaitent effectuer le pèlerinage cette année à prendre rendez-vous via l’application « Sihati ».