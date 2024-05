Tennis: le Maroc sacré champion d’Afrique des U14 ans garçons et filles qualifié pour le Mondial

Sous l’encadrement de l’entraîneur Hamid Abderrazak, l’équipe nationale masculine composée de Reda El Aouni, Mehdi Laabi et Sami Iraqui Houssaini s’est imposée dans la phase des poules face à l’Algérie, la Tunisie et l’Ouganda avant de remporter la demi-finale sur le score de 3 à 0 face à son homologue sud-africaine et la finale face à la sélection tunisienne sur le même score.

La sélection féminine chapeautée par l’entraîneur national El Ghaba Mohamed et composée de Yassmine Douib, Meryem Achouri et Lara Faraj a remporté le championnat de la catégorie grâce à ses victoires contre la Tunisie, l’Algérie et Le Zimbabwe en phase de groupes.

En demi-finale, l’équipe de Tennis des filles s’est imposée face à son homologue sud-africaine sur le score de 3 à 0 et en finale face à l’Egypte (3-0).

Grâce à ce sacre, le Maroc a composté son billet pour la coupe du monde de Tennis qui se tiendra en République tchèque en août prochain.

Dans une déclaration à la MAP, Zakaria Zemrani, membre du comité directeur de la Fédération Royale marocaine de Tennis, a mis en avant l’esprit d’équipe, la cohésion et l’harmonie entre les jeunes joueurs marocains et la qualité de l’encadrement des entraîneurs, ce qui a permis de réaliser un si joli parcours, couronné par le sacre africain.

Et d’ajouter que cette réalisation vient enrichir le palmarès du Maroc dans cette discipline, où le Royaume a été sacré champion dans plusieurs catégories d’âge au niveau africain, ce qui lui a valu le trophée de la Meilleure nation en Afrique de tennis, en l’année 2024, pour la 6e année consécutive.