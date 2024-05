Le Caftan, une expression vivante de l’identité marocaine (directrice FDM)

Dans une déclaration à la MAP, en marge du défilé « Caftan 2024 », Mme Moubsit a mis en lumière la résurgence du Caftan marocain, un héritage qui s’est tissé avec amour à travers les âges, expliquant que cet événement symbolique réveille l’essence profonde du Caftan, symbole intemporel de l’âme marocaine.

Pour Mme Moubsit, le Caftan va bien au-delà d’un simple habit, il incarne la fierté nationale, la tradition et l’artisanat ancestral.

Convaincue du rôle essentiel de cet héritage dans la consécration de l’identité marocaine, elle s’emploie à mettre en avant sa valeur croissante dans le monde de la mode et de la culture, lui assurant ainsi une place légitime sur la scène internationale.

Dans cet esprit, elle insiste sur la nécessité de saluer l’action et l’engagement des artisans talentueux et des créateurs visionnaires qui donnent vie à cet emblème marocain.

Tout en mettant l’accent sur l’authenticité et l’excellence artisanale, elle aspire à susciter un nouvel engouement pour le Caftan, à la fois au Maroc et à l’étranger.

Mme Moubsit voit dans cette semaine dédiée à la célébration de ce patrimoine une opportunité de raviver l’intérêt pour cette tradition séculaire et de la réintroduire dans le paysage contemporain de la mode. À travers des défilés, des expositions, des conférences et des ateliers, elle ambitionne de créer un dialogue dynamique autour du Caftan et de son importance dans la société marocaine moderne.

Cette 24è édition de la « Caftan Week » offre une plateforme exceptionnelle pour célébrer et préserver cet héritage unique.

Depuis 1996, le magazine « Femmes du Maroc » s’engage dans cet événement emblématique, devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les passionnés de mode. La « Caftan Week » s’impose désormais comme une vitrine prestigieuse pour la mode marocaine, œuvrant à enrichir et à promouvoir cet héritage tout en préservant son authenticité.