L’Union des associations des marocains de l’Essonne va porter plainte contre les mercenaires du Polisario

L’Union des associations des marocains de l’Essonne va porter plainte contre des mercenaires du Polisario pour coups et blessures, à l’issue d’un rassemblement pacifique de Marocains de France pour soutenir la marocanité du Sahara.

Alors qu’un rassemblement de Marocains de France se tenait pacifiquement samedi Place de la République à Paris pour soutenir l’intervention responsable et courageuse du Maroc pour rétablir la libre circulation à El Guerguerat et pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume, des mercenaires du Polisario se sont introduits de force et avec violence dans le sit-in munis de bâtons.

“Notre rassemblement pour la marocanité du Sahara et contre les ennemis de notre pays se déroulait pacifiquement quand des mercenaires du Polisario, épaulés par des voyous, ont surgi avec des bâtons pour attaquer les gens”, a déclaré à Atlasinfo Mohamed Rakoub, président de l’Union des associations des marocains de l’Essonne, président de l’association Amitié France-Maroc.

“J’ai reçu moi-même des coups en tentant de protéger une femme âgée. Au total neuf personnes ont été blessées par ces baltagias”, a-t-il ajouté.

Et de souligner que l’Union des marocains de l’Essonne a décidé de porter plainte contre “ces mercenaires et ces voyous”.