Encerclée et harcelée par des mercenaires du Polisario, une Marocaine ne lâche rien

Encerclée et harcelée par des mercenaires du Polisario, Cette Marocaine, mère de famille, a fait preuve d’un courage, ne se laissant nullement impressionnée par leurs intimidations et de leurs menaces.

Les laches , tous contre notre soeur , soutenont cette courageuse qui défend avec dignitée et intensitée l’amour pour notre grand MAROC ✨✨✨✨✨✨✨ pic.twitter.com/9bOMxQFZuf — Jean Louis David (@timbalandmago) November 28, 2020

Des membres de la communauté marocaine établie en France ont manifesté pacifiquement en soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative du Royaume de rétablir la libre circulation à El Guerguerat.

Brandissant des drapeaux de la “république” autoproclamée de Tindouf et de l’Algérie, des bandes du Polisario et leurs soutiens, munis de bâtons”, se sont introduites dans le rassemblement usant de force et de violence contre des manifestants, notamment des femmes.

Lors de ce rassemblement, les Marocains de France ont salué la décision juste et courageuse du Royaume ayant permis de libérer la circulation des personnes et des biens et de rétablir l’ordre et la sécurité dans cette zone stratégique.

Entonnant l’hymne national et des chansons patriotiques, ils ont également dénoncé les manœuvres récurrentes des séparatistes du Polisario et de leurs acolytes visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité du Royaume.