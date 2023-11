L’OMS s’attaque à la solitude et à ses conséquences

« Les taux élevés d’isolement social et de solitude dans le monde ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies », a récemment souligné le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ainsi, l’OMS a mis en place une Commission composée de 11 décideurs politiques, leaders d’opinion et champions de différentes causes et coprésidée par le chirurgien général des États-Unis d’Amérique, Vivek Murthy, et l’Envoyée de l’Union africaine pour la jeunesse, Chido Mpemba.

D’une durée de trois ans, elle étudiera le rôle central du lien social dans l’amélioration de la santé des personnes de tout âge et présentera des solutions permettant d’établir des liens sociaux à grande échelle, relève l’Organisation dans un communiqué.

La Commission examinera la façon dont les liens améliorent le bien-être des communautés et des sociétés et contribuent à favoriser le progrès économique, le développement social et l’innovation, ajoute la même source.

D’après l’Organisation, le manque de liens sociaux entraîne un risque de décès précoce équivalent, voire supérieur, à d’autres facteurs de risque mieux connus, tels que le tabagisme, l’abus d’alcool, l’inactivité physique, l’obésité et la pollution de l’air.

La nouvelle Commission de l’OMS définira un programme mondial sur le lien social, en sensibilisant davantage à cette question et en établissant des collaborations qui conduiront à des solutions fondées sur des bases factuelles pour les pays, les communautés et les individus.