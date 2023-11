Philippines-États-Unis: lancement d’exercices maritimes et aériens conjoints

« Nous annonçons le début des exercices maritimes et aériennes conjointes marquant un effort de collaboration entre les forces armées des Philippines et le Commandement Indo-Pacifique des États-Unis dans la mer des Philippines occidentale », a dit le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr, dans un communiqué.

Ces exercices conjoints, qui se poursuivront jusqu’au 23 novembre, visent à renforcer l’interopérabilité des forces militaires des deux pays.

L’objectif est de renforcer la sécurité régionale et favoriser un partenariat solide avec les États-Unis pour sauvegarder les intérêts communs des deux pays, a noté M. Marcos, ajoutant que cette collaboration contribuera à « un environnement plus sûr et plus stable pour notre peuple ».

Les Philippines, le Japon, la Corée et les États-Unis ont organisé, au début du mois, la septième édition de l’exercice militaire conjoint « Kamandag » aux Philippines, avec la participation du Royaume-Uni.

« Kamandag » est un exercice annuel dirigé par le corps des marines philippin et le corps des marines américain. Les deux pays organisent l’exercice depuis 2016 dans le cadre de la coopération en matière de défense et de sécurité régionale.