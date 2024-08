Les JO 2024, un booster économique pour la France

D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en France cette année devrait ajouter 0,3 point de croissance au PIB entre juillet et septembre. Ainsi, la croissance totale du PIB français au troisième trimestre pourrait atteindre 0,5%.

« L’impact des recettes de billetterie et de droits de rediffusion serait d’environ + 0,25 point de PIB », alors que « les effets d’entraînement, notamment sur le tourisme (hébergement, restauration et transport), ainsi que les primes pour les fonctionnaires présents tout au long des Jeux », aux effets économiques plus « incertains », pourraient engendrer un surcroît de croissance trimestrielle de 0,05 point, selon la dernière note de conjoncture de l’Insee.

D’après la même source, l’impact des JO sur l’économie française serait comparable à celui des Jeux de Londres, qui avaient boosté l’économie britannique de 0,2 à 0,4 point de PIB au troisième trimestre 2012.

« Les JO Paris 2024 auront un impact extrêmement positif sur l’économie de la France », a souligné, pour sa part, le président du patronat français, le Medef, Patrick Martin.

Le Medef est « convaincu que peut-être pas immédiatement mais dans la durée », les JO (26 juillet -11 août) auront « un impact extrêmement positif sur l’économie française, sur l’image de la France, l’attractivité de la France », a-t-il affirmé.

Le Comité d’organisation (Cojop) a estimé, quant à lui, les retombées à près de 9 milliards d’euros, sur la période 2018-2035 incluant les trois grandes phases que sont « la préparation », « l’événement » proprement dit et « l’héritage ».

Sur le plan touristique, l’Office du tourisme de Paris s’attend à accueillir 15,3 millions de touristes pendant les Jeux, alors que la capitale française accueille habituellement environ 12 millions de visiteurs entre juillet et août.

D’après l’Office, les arrivées touristiques dans la capitale sont en augmentation par rapport à l’année dernière : 650.000 du 24 au 27 juillet, soit une hausse de 17,3% pour les visiteurs français et de 14,8% pour les étrangers. La veille de la cérémonie d’ouverture, le nombre de touristes à Paris a enregistré une hausse de 34,6% en glissement annuel.

« Choose Paris Region », l’agence d’attractivité internationale de la région Île-de-France (région parisienne), a dévoilé, quant à elle, un premier bilan chiffré des retombées touristiques des JO entre le 24 et le 27 juillet.

« À J+7 du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Jeux répondent de façon encourageante aux attentes de la destination Paris Île-de-France », souligne « Choose Paris Region », dans un communiqué.

« Du 24 au 27 juillet 2024, nous observons en Île-de-France une hausse de 20% de la fréquentation touristique (vs 2023) », précise la même source.

L’agence d’attractivité internationale anticipe une augmentation de 8% des arrivées aériennes sur la période s’étendant du 23 juillet au 12 août.

« 450.658 touristes internationaux attendus dans les aéroports franciliens entre le 23 juillet et le 12 août, soit +8% par rapport à la période comparable de 2023 », note l’agence.

Les hôtels parisiens affichent aussi un taux d’occupation de 80%, soit une hausse de 15% par rapport à l’année précédente, d’après la même source.

En termes d’emploi, les JO ont permis la création de près de 90.000 emplois en région parisienne dans des domaines tels que l’hôtellerie et la restauration, la sécurité, la logistique et le tourisme, d’après les médias français.

Selon le Centre de droit et d’économie du sport (CDES), ce sont au total 181.100 emplois directs qui seront mobilisés depuis le lancement du projet olympique, en amont et pendant les Jeux.

Les experts sont convaincus que l’accueil des Jeux renforcera également le « soft power » de Paris et de la France.

D’après eux, la visibilité internationale, les échanges culturels et l’image positive véhiculée par un événement d’une telle envergure joueront un rôle crucial dans le rayonnement de la capitale française et du pays tout entier sur la scène mondiale.