Désillusion pour le Maroc et défaite face à l’Espagne en demi-finale olympique

Ce lundi, le Maroc a été opposé à l’Espagne en demi-finale du tournoi masculin de football des Jeux Olympiques 2024. Les Espagnols s’imposent 2 à 1 à l’Orange Vélodrome de Marseille et se qualifient ainsi pour la finale.

Le buteur du club émirati Al Ain a marqué l’ouverture du score pour le Maroc à la 37e minute. Le l’Espagne a réagi en égalisant à la 66e minute grâce au jeune joueur du FC Barcelone, Fermin Lopez. Juanlu Sanchez du FC Séville a marqué le but de la victoire espagnole à la 85e minute.

En phase de groupes, le Maroc a remporté une victoire 2-1 contre l’Argentine, subi une défaite 2-1 contre l’Ukraine, et gagné 3-0 contre l’Irak. En quarts de finale, le Maroc a brillamment battu les États-Unis 4-0.

Cette demi-finale est un jalon crucial pour le football marocain. Lors des Jeux Olympiques de 2024, leur meilleure performance était un quart de finale aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Ce progrès s’inscrit dans le cadre de leur demi-finale atteinte lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

L’Espagne, quant à elle, a déjà un palmarès impressionnant avec un titre olympique en 1992 à Barcelone et deux médailles d’argent en 2000 et 2020. Ce match confirme leur statut de force majeure dans le football olympique et mondial.

Le Maroc, qui n’a jamais remporté de médaille au tournoi masculin de football aux Jeux Olympiques, devra désormais se concentrer sur le match pour la troisième place. Ce match crucial pour la médaille de bronze se tiendra le 8 août au stade de la Beaujoire de Nantes. Le Maroc y affrontera le perdant de la demi-finale opposant la France à l’Égypte.

La route a été longue et semée d’embûches pour l’équipe marocaine, et bien que la défaite contre l’Espagne soit une désillusion, ils ont encore une chance de marquer l’histoire en décrochant une médaille olympique.