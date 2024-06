Les Français se rendent aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement Européen

Avec un jour d’avance sur l’Hexagone, les Français d’Outre-mer ont voté samedi.

Les partis politiques présentent 37 listes de candidats aux électeurs qui vont voter au suffrage universel direct lors de ce scrutin à enjeu très national.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00. Les instituts de sondage communiqueront leurs premières estimations de résultats à 20H00 à la fermeture des derniers bureaux de vote des grandes villes.

La plupart des têtes de listes sont des eurodéputés sortants. C’est le cas de Jordan Bardella pour le Rassemblement national (RN), Marie Toussaint pour les écologistes, Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste, Marion Aubry pour La France insoumise et François-Xavier Bellamy pour Les Républicains. Parmi les nouveaux venus, on compte Léon Deffontaines qui mène la liste communiste et Marion Maréchal, qui représentera Reconquête, le parti d’Eric Zemmour.

Sécurité, santé, pouvoir d’achat, action climatique et acquis européen sont les principaux sujets qui préoccupent les électeurs.

Tous les 5 ans, chaque État membre de l’UE élit ses représentants au Parlement européen au suffrage universel direct à un tour. Dans une grande majorité d’États membres, les électeurs votent pour une liste de candidats regroupés par tendance politique.

La répartition des sièges au Parlement européen dépend de la population de chaque pays. La France dispose de 81 eurodéputés.