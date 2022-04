Les cosmonautes russes travaillant à bord de la Station spatiale internationale (ISS) effectueront leur deuxième sortie dans l’espace dans le cadre de leur mission spatiale actuelle le 28 avril et passeront plus de six heures et demie à travailler à l’extérieur de l’avant-poste orbital, rapporte vendredi l’agence TASS.

Au cours de leur sortie dans l’espace, les cosmonautes poursuivront les travaux de préparation du bras robotique européen (ERA) en vue de son exploitation. Le cosmonaute Sergey Korsakov, qui travaille également à bord de l’ISS, apportera son soutien à ses coéquipiers depuis l’avant-poste orbital. Il fera notamment fonctionner le manipulateur ERA. Les cosmonautes ont effectué une sortie dans l’espace le 18 avril pour commencer à préparer le bras robotique ERA à fonctionner.