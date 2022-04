La France condamne les attaques terroristes contre des écoles à Kaboul

La France a condamné, vendredi, avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées les 19 et 21 avril à Kaboul, qui ont notamment frappé des écoles, ainsi que les attentats commis hier contre la mosquée de Seh Dokan à Mazar-e-Sharif et dans la province de Kunduz.

Ces attentats revendiqués par Daech ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes et fait plus d’une centaine de blessés, y compris des jeunes enfants. Qualifiant ces attaques “d’actes abjects”, le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay a souligné dans un communiqué que la “France assure la population afghane de toute sa solidarité dans cette épreuve”. Ces attaques ont également été condamnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a réaffirmé le droit à l’éducation pour tous les Afghans et sa contribution à la réalisation de la paix et de la sécurité. Deux bombes artisanales ont explosé mardi en dehors d’une école située dans l’ouest de la capitale afghane, faisant six morts, selon un porte-parole de la police de Kaboul. Jeudi, cinq personnes ont été tuées et 65 autres blessées lors d’une explosion survenue dans une mosquée de Mazar-e-Sharif, chef-lieu de la province afghane de Balkh (nord).