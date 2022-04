Présidentielle française: Abdellah Boussouf appelle à assécher les sources de l’extrême droite

A la veille du second tour de la présidentielle française au cours duquel le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen sont s’affronter, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), le Dr Abdellah Boussouf appelle non seulement à barrer la route à l’extrême droite mais à assécher ses sources pour préserver la cohésion du pays et le vivre ensemble.

Texte intégral de la chronique de Dr Boussouf:

La question de l’immigration et de l’islam avait dominé la campagne électorale au point d’éclipser les préoccupations essentielles liées à l’emploi, l’énergie et la santé à l’ère du Covid, pour atteindre son paroxysme avec le candidat Eric Zemmour.

Le polémiste Eric Zemmour et le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon sont sortis du jeu électoral et la candidate d’extrême droite est resté dans la course. Toutes les enquêtes d’opinion donnent Emmanuel Macron vainqueur de ce scrutin, surtout après le grand affrontement de mercredi soir lors du traditionnel débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle.

De plus, les voix de plusieurs personnalités politiques, culturelles et religieuses se sont élevées pour appeler à barrer la route à l’extrême droite. C’est la troisième fois que l’extrême droite atteint le second tour des élections françaises. Ce qui démontre que les idées de ce mouvement se sont clairement enracinées dans la société.

Si les appels à faire barrage à l’extrême droite chaque fois qu’il atteint le second tour donne jusqu’au jour aujourd’hui un résultat favorable, qu’en sera-t-il la prochaine fois ? Tant qu’on ne cherche pas à assécher les sources de l’extrême droite, cela pourrait à un moment se révéler bien difficile.

Les musulmans qui ont servi de cibles pendant toute cette campagne électorale doivent voter massivement contre l’extrême droite et contribuer à la bloquer en tant que citoyens à part entière de ce pays, afin de permettre aux principes de la république (égalité, justice et fraternité) de prévaloir et de continuer à servir de socle à la société française.

Mais pour les musulmans, une participation massive aux élections ne suffit plus à vaincre les extrémistes. Il est nécessaire de travailler pour désamorcer le conflit entre l’islam et la société et parvenir à une normalisation finale de ces relations, à travers la mise en place d’un discours religieux capable de convaincre les réticences de l’Autre pour construire une société dans laquelle l’amour, la sécurité et la coexistence dominent.

Il est de la responsabilité des musulmans de faire respecter l’islam, de le mettre à l’abri des changements politiques pour qu’il ne soit pas instrumentalisé dans chaque campagne électorale. Il faut répondre clairement aux interrogations de la société et qui constituent son obsession, afin de couper la route aux fossoyeurs et autres marchands de la haine. La laïcité en France doit devenir le cadre de référence de nos pratiques religieuses. Nous devons également chercher à soutenir les forces vives de la société qui embrassent la diversité, le pluralisme et le respect de l’Autre, et qui sont des éléments de cohésion, de stabilité et de prospérité pour la société dans son ensemble.

Nous espérons que ce sera la dernière fois que nous nous mobiliserons pour barrer la route à l’extrême droite et que, dans les cinq prochaines années, nous parviendrons à construire des bases solides d’une société forte et unie, exempte d’idées d’extrémisme et de haine.