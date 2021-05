Législative partielle: Anne Hidalgo apporte son soutien à Lamia El Aaraje (vidéo)

Dans une vidéo, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a apporté son soutien à Lamia El Aaraje, élue locale, conseillère de Paris, désignée par le bureau national du PS pour représenter le parti à la législative partielle, prévue les 30 mai et 6 juin juin, dans la quinzième circonscription de Paris, qui recouvre une grande partie du 20ème arrondissement.

Lamia El Aaraje “est une femme de conviction qui habite dans le 20ème et connait la vie réelle de ce bel arrondissement. (…) Elle est déterminée, elle est forte, et on a besoin de femmes comme elle. C’est pourquoi je la soutiens avec détermination mais aussi avec affection”, a fait savoir dans une vidéo Mme Hidalgo.

La jeune franco-marocaine de 34 ans veut porter haut les questions d’égalité et de santé à l’Assemblée nationale française.

L’ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin avait effectué, en avril dernier, une rare apparition publique sur un marché de l’est parisien pour soutenir Lamia El Aaraje.

.@Anne_Hidalgo soutient @lamiaela et appelle à voter massivement ce dimanche pour qu’elle devienne députée du 20ème arrondissement de Paris.(Vidéo). Avec Lamia El Aaraje, la justice sociale, l’écologie, la République pour toutes et tous, à l’Assemblée Nationale ! pic.twitter.com/jZxrhf056t — David Assouline (@dassouline) May 27, 2021