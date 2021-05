NMD : un “rapport ambitieux” qui identifie les “défis que doit relever le Maroc à l’avenir” (député)

Le rapport sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD), présenté mardi au roi Mohammed VI, est “ambitieux” et “pragmatique”, en ce sens qu’il identifie les défis que doit relever le Maroc à l’avenir, a souligné le président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale, Mustapha Laabid.

“Je me félicite de la publication de ce rapport si attendu, fruit d’un large processus participatif débuté en décembre 2019 et rassemblant des personnalités de haut-niveau, qui propose des pistes de développement concrètes pour le Royaume du Maroc au cours des prochaines décennies”, a indiqué M. Laabid dans une déclaration à la MAP.

“Au-delà de la symbolique, ce rapport se veut ambitieux et pragmatique en ce qu’il s’appuie dans un premier temps sur une analyse pertinente des forces et faiblesses du pays afin de mieux identifier les défis à relever à l’avenir, comme la protection et l’inclusion sociale, l’organisation du système de santé, l’éducation, la décentralisation et la réforme de l’administration, ou encore l’industrialisation dans le domaine de la transformation”, a relevé le député franco-marocain.

“Quant à la méthode, l’installation d’un référentiel incluant un dispositif de pilotage stratégique et de conduite du changement, pour veiller en permanence et de façon très concrète à l’effectivité de la mise en œuvre et à la cohérence de l’action avec un cap et des objectifs est plus que judicieux”, a estimé le président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale.

Le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) sur le Nouveau Modèle de Développement a été présenté mardi au Roi Mohammed VI.

Ce nouveau modèle de développement se base sur une ambition nationale de propulser le Maroc, sur différents domaines d’ici 2035, dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des Nations.