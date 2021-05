Classement de Shanghai: Le Maroc au premier rang africain et arabe dans la physique

Quatre universités marocaines figurent parmi les 500 meilleures universités mondiales au classement de Shanghai (Academic Ranking of World Universities) dans la discipline de la physique, ce qui place le Royaume au premier rang en Afrique, ex aequo avec l’Afrique du Sud, et dans le Monde arabe en termes des établissements distingués dans cette thématique.