La France “se tient à la disposition” du Maroc pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son NMD

La France a pris connaissance “un grand intérêt’ du rapport “Le Nouveau Modèle de Développement” (NMD), produit par la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, nommée par le roi Mohammed VI, a déclaré jeudi la porte-parole du quai d’Orsay.

Et de souligner que “la France se tient à la disposition du Maroc pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement”

“La France et le Maroc entretiennent une relation ancrée dans l’histoire, marquée par l’amitié et par un partenariat d’exception”, souligne-t-on de même source.

“Cette relation se traduit par une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines”, a relevé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Selon le quai d’Orsay, “le Maroc est d’ores et déjà la première destination des investissements français sur le continent africain, avec plus de 950 filiales d’entreprises françaises générant plus de 100 000 emplois. Le Maroc est par ailleurs le premier bénéficiaire des financements de l’Agence française de développement dans le monde”.