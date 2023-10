Le spectacle solidaire de Gad Elmaleh récolte 435 000 € pour les victimes du séisme au Maroc

Dès le lendemain du violent séisme, Gad Elmaleh a lancé un appel aux dons pour aider les sinistrés , expliquant au micro de BFMTV l’importance d’agir face à cette catastrophe naturelle.

« Il y a l’hiver qui arrive et ce soir on a réchauffé des cœurs et au Maroc on va réchauffer des corps et des âmes pour ceux qui sont sur place et qui souffrent. J’avais envie de faire ça, comme une mission pour mon pays qui m’a tant donné » explique le célèbre humoriste.

Au total ce sont 4 500 personnes qui ont payé leurs billets entre 75 et 300 euros pour assister au« Show Solidarité Maroc ». Gad El Maleh a réussi son pari et la promesse qu’il s’est faite d’aider au maximum son pays.

« C’est une soirée spéciale, embraye l’humoriste. Première fois en 28 ans de carrière où tout le monde a payé son billet ! Des places très chères alors que nous… bah c’est la première fois qu’on ne va pas être payés ! C’est très spécial, a-t-il lancé. Vous êtes tous là pour apporter votre petite pierre à l’édifice qui va reconstruire le pays, merci ! »