Le roi Mohammed VI présente ses condoléances à la famille du petit Rayan

Le petit garçon, tombé mardi dans un profond puits de 32 mètres à Bab Berred, village situé dans le nord du Maroc, est mort ce samedi, annonce samedi soir le cabinet royal dans un communiqué.

Rayan avait chuté dans ce trou alors que son père effectuait des réparations autour de l’édifice.

“Suite au tragique incident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Ouram, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec M. Khaled Ouram et Mme Ouassima Kharchich, parents du défunt, décédé suite à sa chute dans un puits”, indique le communiqué royal.

En cette douloureuse circonstance, le souverain a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l’ensemble des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Sa sainte miséricorde et dans Son vaste paradis, et d’accorder patience et réconfort à sa famille qui a perdu son enfant.

Le roi Mohammed VI a assuré qu’Il a suivi de près les développements de ce douloureux incident et qu’Il a avait donné ses hautes instructions aux autorités concernées pour prendre les mesures nécessaires et de déployer tous les efforts possibles afin de sauver le défunt, mais la volonté de Dieu étant imparable.

Le souverain a exprimé sa considération pour les efforts inlassables consentis par les différentes autorités, forces publiques, et acteurs associatifs, ainsi que pour l’élan de solidarité et la large sympathie exprimés à l’égard de la famille du défunt par les différentes catégories et familles marocaines, dans cette douloureuse circonstance.

Le roi Mohammed VI a assuré la famille du défunt de sa haute bienveillance et de sa saute sollicitude.