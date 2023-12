Le Roi Mohammed VI en visite officielle aux Émirats

Le Roi Mohammed VI effectue, à partir de lundi, une visite officielle à l’Etat des Emirats Arabes Unis, à l’invitation de Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, président de l’Etat des Emirats Arabes Unis. annonce dimanche un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis entretiennent des relations stratégiques multidimensionnelles, solides et durables, adossées à une forte volonté politique maintes fois exprimée par les chefs d’Etat des deux pays en vue de hisser ce partenariat exceptionnel au rang de modèle.

La visite officielle du Roi Mohammed VI s’inscrit en droite ligne de cette dynamique vertueuse de coopération tous azimuts, et vient confirmer la détermination de Rabat et d’Abou Dhabi de toujours aller de l’avant dans le renforcement et la diversification de leur partenariat, sur la base des valeurs de fraternité authentique, de respect et d’estime mutuelle.

Cette visite historique, la première effectuée par le souverain après l’élection par le Conseil Suprême fédéral de l’Etat, le 14 mai 2022, de Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane ne manquera pas de donner une forte impulsion aux relations de partenariat qui lient les deux pays et qui sont marquées du sceau d’une fraternité agissante et d’une solidarité sans faille.

Cette solidarité agissante entre les deux pays s’est illustrée dans le sillage du violent séisme qui a frappé le 8 septembre dernier plusieurs provinces du Royaume, et suite auquel l’Etat des Emirats Arabes Unis a dépêché une équipe de recherche et de secours pour participer aux efforts de sauvetage des victimes, une noble action humanitaire qui incarne la profondeur des liens de fraternité immuable unissant les deux Chefs d’Etat et les deux peuples.

Les relations politiques maroco-émiraties ont toujours été marquées par la concertation continue et la convergence de vues entre les deux chefs d’Etat et l’appui mutuel dans les foras régionaux et internationaux. Il importe de citer, à ce titre, la position constante du Royaume, réaffirmée en octobre dernier devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, et à travers laquelle le Maroc a réitéré son soutien « ferme et constant » à la souveraineté des Emirats Arabes Unis sur les îles Tunb Al-Kubra, Tunb Al-Sughra et Abu Musa.

Dans la même veine, le Royaume du Maroc a condamné, en janvier 2022, l’attaque « odieuse » perpétrée par la milice des Houthis et ceux qui les soutiennent contre la région de Musaffah et l’aéroport d’Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

Les Emirats Arabes Unis, de leur côté, ne cessent de réaffirmer leur soutien constant au Maroc et à son intégrité territoriale, une et indivisible, comme en témoigne notamment la déclaration des Emirats Arabes Unis suite au vote par les membres du Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2703 prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO.

Cette position immuable s’est, d’ailleurs, illustrée à l’occasion de l’ouverture, le 4 novembre 2020, par ce pays frère d’un consulat général à Laâyoune.

Rabat et Abou Dhabi œuvrent constamment à coordonner leurs positions respectives vis-à-vis des dossiers régionaux et internationaux et adoptent une politique étrangère modérée et équilibrée, fondée sur les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, du respect de la souveraineté nationale et de la légalité internationale, et de la lutte contre toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme.

Cette politique a permis, selon nombre d’observateurs, aux deux pays de se positionner en tant qu’acteurs majeurs dans leur environnement régional et sur la scène internationale.

La coopération multidimensionnelle entre les deux pays est aujourd’hui confortée à l’occasion de la visite officielle du Roi Mohammed VI aux Emirats . Une visite qui ne manquera pas d’imprimer une forte dynamique au partenariat stratégique maroco-émirati au niveau des différents aspects de la coopération bilatérale.