Face aux officines d’extrême droite, le CFCM appelle les musulmans en France à la vigilance

Samedi soir à Paris, un Français âgé de 26 ans connu pour sa radicalisation islamiste et ses troubles psychiatriques, s’est attaqué à coups de couteau à un jeune touriste germano-philippin, qui est mort, puis à deux autres personnes à coups de marteau.

« L’auteur présumé du drame aurait crié Allah Akbar après l’agression. Si ce cri se confirme, l’auteur présumé de l’attaque a associé à la barbarie et à la lâcheté de son crime abject contre des innocents la profanation de l’un des symboles musulmans sacrés de l’humilité devant Dieu et devant les hommes que représente l’expression Allah Akbar », déplore le CFCM.

« Il est à craindre que ce drame tragique soit également instrumentalisé par des officines d’extrême droite pour exacerber les tensions et stigmatiser toute une communauté », s’inquiète le CFCM dans un communiqué, rappelant l’expédition punitive menée par près de 200 militants de l’extrême droite, à Romains – Sur-Isère, après la mort tragique du jeune Thomas à Crépol.

Selon l’instance, « d’ores et déjà, de nombreuses mosquées de France ont été victimes de tagues, d’inscriptions racistes et de dégradations. Des responsables et fidèles musulmans ont reçu des menaces de mort. Des femmes portant un foulard ont été agressées ou insultées ».

Face à ce contexte, le CFCM « réitère son appel aux musulmans de France à l’extrême vigilance. Il exhorte les victimes à déposer systématiquement plainte et à ne rien sous-estimer. Les mots, les inscriptions, les insultes, les menaces sont souvent et malheureusement des annonciateurs d’actes plus graves ».

Le CFCM rappelle aux responsables de mosquées que depuis le 13 octobre 2022, le niveau du plan vigipirate a été élevée au niveau » urgence attentat ».

« Sur cette base et compte tenu des derniers évènements, nous les appelons à renforcer toutes les mesures de vigilance, de prévention et de protection déjà activées et en particulier de Renforcer davantage les mesures de surveillance des abords des mosquées; Équiper les mosquées de dispositif de vidéosurveillance; Échanger avec les forces de sécurité toute information susceptible de les intéresser; Sensibiliser l’ensemble des responsables et fidèles sur ces questions de sécurité », alerte le CFCM.

« En cas de situation anormale, ils doivent avoir le réflexe de prévenir immédiatement la police via l’appel d’urgence 17,

– Se tenir au courant via la documentation élaborée par la sécurité nationale sur ces questions. Celle-ci est accessible à l’adresse : https://www.sgdsn.gouv.fr/ », insiste l’instance.

Par ailleurs, souligne le communiqué, « le CFCM n’a cessé de dénoncer la banalisation de propos incitant à la haine et à la discrimination contre les citoyens français de confession musulmane », déplorant que « des responsables irréfléchis et récidivistes continuent malheureusement d’être invités et promus dans certains médias où ils déversent leur haine en toute impunité ».

« Il est temps que cela cesse », martèle le CFCM. « Notre sécurité et celle de nos concitoyens ainsi que notre unité et notre cohésion sont nos causes communes. Tout doit être entrepris pour les préserver et les renforcer ».