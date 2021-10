Le roi Mohammed VI appelle à une mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques du Royaume

Dans un discours à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature, le roi Mohammed VI a souligné, vendredi, que l’actuelle législature s’amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques.

Le Souverain a mis l’accent sur la nécessité pour le Maroc d’être plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs, insistant sur la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces.

Evoquant le retour en force, dans le contexte de la crise pandémique, du thème de la souveraineté, dont la préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition, il a relevé que “la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté. Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains”.

Le roi a fat valoir que si de nombreux pays ont connu d’importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés.

Dans le but de consolider la sécurité stratégique du Maroc, le souverain a appelé à la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière.

Le roi a par ailleurs salué la bonne organisation des dernières élections qui se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans les Provinces du Sud.

“Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques”, a soutenu le souverain qui a dit accorder “un intérêt équivalent à tous les partis”.

Il a également indiqué que la présente législature intervient dans une conjoncture qui s’annonce prometteuse pour l’essor du Maroc, appelant le gouvernement et le Parlement, en tant que majorité et au sein de l’opposition d’œuvrer de concert avec toutes les institutions et les forces vives de la Nation pour le succès de cette étape.

“À cette fin, vous devez faire preuve d’esprit d’initiative et d’engagement responsable”, a dit le souverain.