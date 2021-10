Gouvernement marocain: les larmes de Moulay Hafid Elalamy lors de la passation des pouvoirs

Emouvante cérémonie de passation des pouvoirs entre Moulay Hafid Elalamy et les nouveaux ministres en charge de l’Industrie et du Commerce, de l’Inclusion économique, de la transition énergétique, du digital et la Réforme administrative.

En larmes, M. Elalamy a félicité les 4 nouveaux ministres pour la confiance Royale placée en leurs personnes, indiquant que le souverain a nommé un gouvernement de très haut niveau, avec une majorité homogène et des ministres de très grands calibres.

“Nous comptons énormément sur cette jeune équipe pour aller de l’avant dans leurs départements et continuer sur cette bonne dynamique du ministère”, a-t-il fait valoir.

Le roi Mohammed VI a nommé, jeudi, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Ghita Mezzour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la réforme administrative.