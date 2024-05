Le renforcement de la coopération muséale au centre d’activités de Mehdi Qotbi à Lisbonne

Ainsi, M. Qotbi s’est entretenu avec la ministre portugaise de la Culture, Dalila Rodrigues, sur les moyens de consolider la coopération entre le Portugal et le Maroc dans le domaine muséal. Cette rencontre, à laquelle ont assisté l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, et l’ambassadeur du Portugal à Rabat, Carlos Pereira Marques, a été l’occasion d’explorer la possibilité d’organiser une exposition conjointe entre le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

Lors de cette rencontre, il a été souligné que l’objectif d’une telle initiative est de »mettre en lumière le patrimoine culturel riche des trois pays, dans le contexte de l’accueil de la Coupe du Monde 2030, un événement qui se tiendra pour la première fois dans deux continents différents ». Il s’agira également de promouvoir le rôle et l’importance de la culture et des arts dans le renforcement des liens entre les communautés et l’établissement de ponts entre les peuples, à l’instar du football. Par ailleurs, le président de la FNM a participé aux travaux d’un colloque international organisé dans la capitale portugaise à l’occasion du 30e anniversaire de l’ouverture du musée « Maria Helena Vieira da Silva et Árpád Szenes ». Un événement consacré à la prééminence et à l’actualité des œuvres de la grande artiste portugaise Vieira da Silva.

Dans une allocution à cette occasion, M. Qotbi a mis en exergue « »l’importance des œuvres de cette artiste éminente et sa contribution exceptionnelle à l’enrichissement du paysage artistique contemporain du 20e siècle » », rappelant dans ce sens l’organisation de l’exposition à succès « Maria Helena Vieira da Silva et Árpád Szenes : une histoire d’amour et d’art » au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, du 18 octobre 2023 au 15 février 2024.

En marge du colloque, M. Qotbi a présenté l’album photo de l’exposition tenue au Maroc au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a salué la coopération culturelle entre Rabat et Lisbonne. Le président portugais a salué l’organisation d’une exposition dédiée à une artiste portugaise ayant une signification particulière et jouissant d’une place exceptionnelle auprès des Portugais au Maroc, « pays ami et frère du Portugal ».