Le plasticien sénégalais Babacar Samb Diène expose ses calligraphies arabes à Fès

L’artiste-peintre sénégalais Babacar Samb Diène, expose à Fès ses calligraphies arabes imprégnées de l’art islamiques sous le signe du “Voyage spirituel à travers la lumière d’Allah”.

Cette exposition artistique au relent spirituel, montée à la villa Maktoub jouxtant la Zawiya de Sidi Ahmed Tijani, a pour objectif de promouvoir l’art islamique à travers sa dimension sociale, spirituelle et esthétique.

Elle traduit les relations fraternelles qu’entretiennent les peuples sénégalais et marocain depuis très longtemps, à travers la culture et particulièrement la religion commune qu’est l’Islam.

Avec cette exposition inédite, il s’agit aussi de célébrer “Allah” à travers sa miséricorde et sa clémence, traduites par la tolérance et l’amour de son prochain.

L’artiste-peintre sénégalais a déclaré à la MAP que le fait d’être imprégné de l’héritage mystique de Cheikh Sidi Ahmed Tijani l’a inspiré à s’engager dans un projet artistique spirituel en tant qu’expression de la majesté divine.

Il a affiché son souhait de répandre l’action artistique dans ses dimensions sociale, humaine et spirituelle et de la rapprocher du grand public dans divers espaces, afin de promouvoir les valeurs de tolérance et d’amour, car lui : ” l’art est un humanisme” qui rapproche les peuples, malgré leurs différences.

Conscient que l’art est un appel à la communion des hommes, l’artiste Babacar Samb Diène invite “toute la communauté à venir communier autour de l’art, dans sa dimension spirituelle où Allah est au cœur de Tout et dans la vie de toute créature”.

L’artiste-peintre marocain Mohamed Miko, qui a contribué à la réalisation de l’exposition, a pour sa part souligné que Babacar Samb Diène, calligraphe à tendance humaniste, a veillé à réaliser le rêve de ce long voyage à travers sa représentation de la lumière divine à terre près de la Zawiya de Sidi Ahmed Tidjani.

Il a considéré que cette manifestation est une étape sur la voie de la promotion des échanges culturels entre les deux pays, qui entretiennent des liens spirituels et culturels étroits.

Lauréat de l’École nationale des Arts de Dakar en 2000, Babacar Samb Diène est professeur des arts plastiques qui, parallèlement à ses activités pédagogiques veut révolutionner l’art en le rendant encore plus accessible dans des lieux tels que les maisons, les mosquées, les hôpitaux, les entreprises et les écoles.