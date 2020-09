Le Marocain Mourad Batna rejoint officiellement le club saoudien d’Al-Fath

Dans une vidéo publiée samedi sur son compte “Twitter”, le club saoudien a annoncé l’arrivée du Marocain pour renforcer ses effectifs en prévision des deux prochaines saisons.

L’attaquant marocain a évolué dans plusieurs clubs nationaux et internationaux, notamment le Hassania d’Agadir, le Fus de Rabat et les clubs émiratis d’Al Wahda et Al-Jazira.

Le club d’Al-Fath cherche à consolider ses rangs par le recrutement de nouveaux joueurs pour entamer dans les meilleurs conditions la prochaine saison du Championnat d’Arabie saoudite de football, après avoir échappé à la relégation la saison dernière en se classant 13è avec 33 points.