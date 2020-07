Le Maroc garde les frontières closes “jusqu’à nouvel ordre” sauf pour las Marocains bloqués et les MRE

Le Maroc a annoncé dimanche un nouvel allègement des mesures pour endiguer la propagation de coronavirus. Mais le royaume garde les frontières closes “jusqu’à nouvel ordre”, sauf pour les Marocains bloqués à l’étranger et pour les résidents étrangers au Maroc et les MRE .

Le Maroc a annoncé ce nouvel allègement, permettant ainsi aux établissements touristiques d’utiliser leur capacité totale d’accueil à partir de lundi. Les professionnels du tourisme tablent donc sur les clients nationaux.

“Le gouvernement a décidé de passer à la troisième phase du plan de déconfinement à partir du 19 juillet à minuit (…) dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour le retour progressif à la vie normale et la relance de l’économie”, ont indiqué les autorités marocaines dans un communiqué.

Il est ainsi permis aux “établissements touristiques d’utiliser 100% de leur capacité d’accueil, sans dépasser 50% de leurs espaces communs” comme les restaurants, piscines et salles de sport.

Autres assouplissements à partir de lundi: les rassemblements et activités regroupant moins de vingt personnes sont à nouveau permis ainsi que l’ouverture des centres culturels, bibliothèques, musées et sites archéologiques mais “sans dépasser 50% de leur capacité d’accueil”. L’organisation de rencontres sportives officielles est aussi possible mais sans présence du public.

Et la capacité des moyens de transport public passe de 50 à 75%.

En revanche, fêtes de mariage et rassemblements pour des funérailles restent interdits. Cinémas et piscines publiques doivent rester fermés, a précisé le communiqué.

Le Maroc autorise depuis juin l’ouverture des cafés, restaurants, commerces et le tourisme intérieur mais l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 août.

Le port du masque est obligatoire partout, sous peine de sanctions. Le royaume est relativement épargné par la pandémie avec plus de 17.000 contaminations et 269 décès depuis mars.

Les autorités ont multiplié ces derniers jours les avertissements contre “la négligence par certains des mesures sanitaires nécessaires”. Elles ont mis en garde contre “les risques sanitaires liés à la période estivale et aux célébrations” de l’Aïd el-Kébir fin juillet.

“Il sera procédé comme précédemment à la fermeture de tous les quartiers résidentiels ou zones constituant de nouveaux foyers épidémiques” ainsi que “toutes les unités de production et de services et des établissements touristiques qui ne respectent pas les règles et le protocole sanitaire”, a martelé le gouvernement dimanche.

Plusieurs quartiers de Tanger (nord) sont de nouveau confinés depuis le 13 juillet. La ville de Safi (sud) a été placée quelques jours plus tôt en quarantaine après l’apparition d’un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons.