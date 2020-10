Le Maroc et le Rwanda veulent renforcer leur coopération dans le secteur privé

Le renforcement de la coopération dans le secteur privé entre le Maroc et le Rwanda a été au centre d’une séance de travail, vendredi à Casablanca, entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Vincent Biruta, et le président de la Commission Afrique de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdou Diop.