Le Maroc doit recevoir la première livraison du vaccin chinois Sinopharm le 27 janvier

Le Maroc a reçu vendredi la première livraison du vaccin britannique Astrazeneca, fabriqué en Inde, a annoncé le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que le Royaume va également recevoir la première livraison du vaccin Sinopharm mercredi 27 janvier en provenance de la Chine.

La campagne de vaccination ciblera d’abord les professionnels de santé de 40 ans et plus, les forces de l’ordre, les membres de l’armée, le corps enseignant de plus de 45 ans, et les personnes âgées de plus de 75 ans.

L’opération concernera également les zones où le niveau de contamination au Covid-19 est élevé.

Le ministère rappelle que le Maroc a acquis 66 millions de doses de vaccins anti-Covid pour vacciner 33 millions de Marocains.