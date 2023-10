Le Maroc, « Best Destination » pour Voyage Privé (ONMT)

Voyage Privé, premier site français de ventes privées de voyages, a remis, récemment, le prix de « Best Destination » à l’Office national marocain du tourisme (ONMT). « Le Maroc est une des destinations les plus vendues depuis les débuts de Voyage Privé (2006) et grâce à une collaboration media de plus de dix ans avec l’ONMT, le Tour Opérateur est fier des résultats atteints ces dernières années », indique l’Office dans un communiqué.

Les arrivées à fin septembre 2023 se situent à 3.762.410 touristes français, soit une évolution de 38% par rapport à la même période de 2022 et de 12% comparativement à 2019, année de référence, fait savoir la même source.

Concept unique lancé en France en 2006, par des professionnels du tourisme et du e-tourisme, Voyage Privé est le 1er site de ventes privées de voyages. Club privé on-line, il propose à ses 44 millions de membres, une sélection de voyages, séjours et loisirs haut de gamme au meilleur prix garanti avec des réductions pouvant aller jusqu’à -70%.