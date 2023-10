Maroc: liste de nouveaux Walis, gouverneurs et ambassadeurs nommés par le Roi

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi Mohammed VI a nommé des walis et des gouverneurs.

Il s’agit de :

-M. Saaid Amzazi, Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane.

-M. Mohamed M’Hidia, Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca.

-M. Farid Chourak, Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

-M. Younès Tazi, Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah.

-M. Ali Khalil, Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la préfecture d’Oued-Eddahab.

-M. Abderrazzak Mansouri, gouverneur de la préfecture de Tétouan.

-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la préfecture d’Al Hoceima.

-M. Jamal Chaarani, gouverneur de la préfecture de Nador.

-M. Abdellah Jahid, gouverneur de la préfecture de Ouarzazate.

-M. Ismail Haikal, gouverneur de la préfecture de Tinghir.

Et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Sa Majesté le Roi a nommé :

-M. Mohamed El Guerrouj au poste de Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis.

-Mme Loubna Boutaleb au poste de directrice de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica.

Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Roi a nommé :

-M. Ahmed Tazi, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

-M. Fouad Akhrif, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume Hachémite de Jordanie.

-M. Mohamed Ait Ouali, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Arabe d’Egypte.

-Mme Samira Sitaïl, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République Française.

-M. Abdelkader El Ansari, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République populaire de Chine.

-M. Youssef Amrani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des Etats-Unis d’Amérique.

Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, le Roi a nommé M. Abderrahim Chafai au poste de président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ».