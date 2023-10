Séoul et Washington s’engagent à maintenir « une posture solide » de défense

Le ministre de la Défense coréen Shin Won-sik et son homologue américain Lloyd Austin ont souligné, vendredi, la nécessité de maintenir une “posture solide de défense combinée afin de dissuader et de répondre aux menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord”.