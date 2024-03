Le Conseil de sécurité vote pour un « cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exigé lundi un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les Etats-Unis qui se sont cette fois abstenus, provoquant la colère de Benjamin Netanyahou.

La résolution, adoptée sous les applaudissements par 14 voix pour, et une abstention, « exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan » –qui a déjà commencé il y a deux semaines–, devant « mener à un cessez-le-feu durable », et « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

La Maison Blanche a assuré que l’abstention américaine n’était pas un « changement de cap », et s’est dite « quelque peu surprise » de la réaction d’Israël qui a annulé la visite d’une délégation à Washington.

« Il semble que les services du Premier ministre (israélien) cherchent à créer l’impression d’une divergence alors que ce n’est pas nécessaire », a ajouté John Kirby, répétant que l’abstention américaine ne représentait « pas un changement de cap », même si les Etats-Unis ont plusieurs fois bloqué ces derniers mois l’adoption de résolutions à l’ONU sur Gaza.

De son côté, l’ancien président Donald Trump, le très fidèle allié de Benjamin Netanyahou, a affirmé dans une interview à un média israélien qu’Israël devait « en finir » avec la guerre à Gaza car il est en train de perdre « beaucoup de soutien » dans le monde.

« Il faut terminer la guerre. Il faut en finir », a déclaré M. Trump, selon une transcription partielle d’une interview accordée au journal Israël Hayom. « Et je dirai qu’Israël doit être très prudent car il est en train de perdre une grande partie du monde, de perdre beaucoup de soutien, il faut finir, il faut faire le travail », a ajouté M. Trump.