Présidentielle au Sénégal: Macky Sall félicite « le vainqueur » Bassirou Diomaye Faye

« Je salue le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant », a dit M. Sall dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « C’est la victoire de la démocratie sénégalaise », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, avait félicité dans un communiqué, Bassirou Diomaye Faye, « pour sa victoire » à l’élection présidentielle « dès le premier tour ».

M. Faye, qui a eu 44 ans lundi et n’a jamais exercé de fonction élective nationale auparavant, va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d’habitants.

L’ancien inspecteur des impôts a franchi discrètement les étapes dans l’ombre de son mentor Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle en 2019 et frappé d’inéligibilité en 2024 après trois ans de bras de fer avec le pouvoir. Le charismatique opposant Ousmane Sonko l’a désigné comme son remplaçant dans la course présidentielle. Il n’a jamais exercé le moindre mandat d’élu auparavant.

En douze présidentielles au suffrage universel, c’est la première fois qu’un candidat de l’opposition l’emporte dès le premier tour. Evènement d’autant plus frappant que la victoire, apparemment motivée par un appétit de changement sinon de rupture après des années difficiles, est annoncée d’ampleur.

Le scrutin a été suivi avec attention à l’étranger, le Sénégal étant considéré comme l’un des pays les plus stables d’une Afrique de l’Ouest secouée par les putschs. Dakar maintient des relations fortes avec l’Occident, tandis que la Russie renforce ses positions alentour.

La quasi-totalité des candidats à l’élection présidentielle de dimanche a également félicité Bassirou Diomaye Faye de la coalition « Diomaye Président », que les premières tendances placent largement en tête à l’issue du premier tour.

Bassirou Diomaye Faye a été désigné par Ousmane Sonko pour être le candidat du parti PASTEF, après que ce dernier a été éliminé de la course à la présidentielle pour diffamation.

Plus de 7 millions Sénégalais inscrits sur les listes électorales étaient appelés, dimanche, aux urnes pour élire le successeur du président sortant Macky Sall, parmi les 17 candidats en lice.

Le pays a plongé dans l’une de ses plus graves crises depuis des décennies quand le président Sall a décrété le 3 février un report de la présidentielle prévue trois semaines plus tard.

Le vainqueur de ce scrutin devient le cinquième président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Le pays a été successivement dirigé par Léopold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1980-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024).