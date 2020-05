le Conseil de la communauté marocaine à l’étrange rorganise une “dictée géante”

Awacer TV, la chaîne web du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), organise dimanche 17 mai 2020 à 16h30, en partenariat avec Rachid Santaki, la plus grande dictée du monde, la Dictée Géante #chezvous, “au profit des Marocains d’ici et du monde”.

“Qu’est-ce qu’être Marocain aujourd’hui?” est le thème de cette dictée qui sera diffusée sur la page de Awacer TV, indique le CCME dans un communiqué, précisant que le texte posera une réflexion sur ce que veut dire être marocain aujourd’hui, né et vivant dans des sociétés plurielles, tout en mettant en lumière les mutations qu’a connue la migration marocaine.

Elle se concentrera également sur les nouvelles générations, sur les identités multiples, sur les appartenances, sur la part de l’héritage et la transmission des valeurs du pays d’origine ainsi que sur la relation indéfectible qui lie les Marocains du monde au Maroc.

Le principe de la Dictée Géante est simple, explique le CCME, qui explique que l’écrivain procédera à la lecture du texte devant son Smartphone et que les participants se pencheront, de leur côté, sur leur copie pendant 20 minutes. A l’issue de la dictée, le texte sera publié sur la page de Awacer TV et les participants pourront corriger leur copie.

“J’ai écrit des romans et lancé ce concept de La Dictée Géante en organisant la plus grande dictée du monde au Stade de France. Et j’ai toujours rêvé d’organiser quelque chose autour de la langue française au Maroc. Ce projet est une consécration et un lien avec mes racines”, a fait savoir Rachid Santaki, romancier engagé, scénariste et initiateur de la Dictée Géante.

Ainsi, quel que soit le niveau scolaire ou la formation, tout le monde est invité à participer à cette activité ludique durant le confinement, qui représente aussi un moyen de sensibiliser sur les réalités de la migration marocaine, ses mutations et ses richesses, de favoriser l’expression par cette initiative mêlant la culture et l’orthographe, de renforcer les liens entre les Marocains du monde et les Marocains d’ici, affirme la même source.

Pour participer, le CCME ajoute qu’il vous suffit de se connecter sur la page Facebook d’Awacer TV (https://www.facebook.com/AwacerTv/), le dimanche 17 mai à 16H30 (heure marocaine), notant que la dictée sera lue à trois reprises et la correction publiée à l’issue de l’exercice.

Lancée par le CCME en mars 2019, Awacer TV est une plateforme culturelle institutionnelle dédiée à la migration et aux Marocains du Monde. Elle se veut à la fois une vitrine du Maroc dans le monde et un reflet de l’évolution et de la richesse de la migration marocaine.