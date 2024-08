Le commerce intrarégional entre les pays du CCG estimé à 127,4 Mds de dollars

Dans une déclaration à la presse, M. Al-Rawas a fait part de son insatisfaction du niveau de ces échanges entre les Etats du Golfe, qui sont, selon lui, en deçà des attentes, compte tenu de poids économique de ces pays et de leur positionnement sur la scène mondiale.

Il est revenu sur les difficultés qui entravent ce partenariat commercial intrarégional, relevant que l’Union des chambres du Golfe mène des études afin d’identifier et de relever les défis les plus pressants auxquels est confrontée l’activité commerciale entre les pays de la région, dans le but de fluidifier les flux de biens et de marchandises.

M. Al-Rawas a évoqué les programmes visant à promouvoir le « Made in the CCG Gate », suite au lancement, à cet égard, d’une plateforme numérique sur les projets industriels visant à promouvoir les opportunités d’investissements industriels dans les pays du Golfe.

Le Président de l’Union des chambres du CCG a, par la même occasion, fait état de la soumission aux instances gouvernementales d’une demande afin d’impliquer le secteur privé dans les négociations commerciales avec d’autres pays du monde, dans la perspective de conclure des accords de libre-échange.