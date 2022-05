Le 17e Salon de l’immobilier marocain “SMAP Immo 2022” du 24 au 26 juin à Paris

“Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du SMAP Immo 2022 après plus de deux années d’absence en raison de la pandémie de la Covid-19 du 24 au 26 juin 2022”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

“Dès l’ouverture des frontières en février dernier, nous avons pris immédiatement attache avec nos partenaires pour les mobiliser pour la saison 2022. Cette année, nous aurons à cœur d’organiser cette grande rencontre entre promoteurs et visiteurs du salon dans les meilleures conditions et de nouer des relations pérennes”, souligne-t-ils.

La destination de Paris pour cette reprise, représente une “conjonction parfaite” entre les demandes des exposants et des investisseurs MRE et étrangers. Nous sommes certains que l’affluence et les décisions d’investissement reflètent cette tendance », affirment les initiateurs de cet événement.

Dans la lignée de l’augmentation de la demande qualitative du public, le salon parisien inaugurera cette année le Pavillon Excellence, un espace dédié à l’immobilier de luxe et qui consacrera les projets d’exception.

Par ailleurs, le salon mettra à l’honneur les multiples opportunités du secteur tant en termes de projets immobiliers que de développement socio-économique important que cette manifestation a connu ces dernières années.

Des cycles de conférences seront au programme en partenariat avec la FNPI, des notaires du Maroc et des experts afin de sensibiliser les acquéreurs et de sécuriser leurs achats pour leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause et des ateliers sur le crédit immobilier avec plusieurs intervenants du secteur bancaire. A l’image du secteur immobilier marocain en pleine mutation, et de l’émergence d’une demande de plus en plus qualitative, le SMAP adapte ses expositions à un public exigeant, avec une orientation stratégique articulée autour des résidences de gamme supérieure, des logements intermédiaires et de projets immobiliers de haut-standing, note le communiqué.

Capitalisant sur le succès rencontré lors des éditions précédentes, le SMAP compte y asseoir et confirmer la notoriété croissante de ses salons, en prévoyant notamment de déployer des dispositifs engageants et inventifs pour soutenir les décisions d’investissement dans l’immobilier marocain et renforcer le rayonnement international du Royaume, relève la même source.

A travers un effort d’organisation et de communication soutenu dans le temps, le SMAP est devenu aujourd’hui depuis 25 ans un porte-voix, un prisme inestimable du Royaume. Il s’érige désormais en une plateforme reconnue et incontournable de rencontres entre particuliers, professionnels et autres organisations qui contribuent au rayonnement international du Maroc, se félicitent ses organisateurs.

Grâce à son action et sa présence prolongée sur la scène internationale, le SMAP se positionne aujourd’hui en tant que leader incontesté de l’ingénierie événementielle, ajoute la même source.