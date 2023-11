L’Arabie saoudite signe des protocoles d’accord sur la cybersécurité avec quatre pays

L’Autorité nationale de cybersécurité d’Arabie saoudite a signé quatre protocoles d’accord de coopération en matière de cybersécurité avec des organismes nationaux du Qatar, de la Roumanie, de l’Espagne et du Koweït.

Les protocoles d’accord ont été signés en marge de la 3ème édition du Forum mondial sur la cybersécurité, organisée les 1er et 2 novembre à Riyad sous le thème « Définir les priorités partagées dans le cyberespace », avec une forte participation mondiale dont 150 conférenciers de haut niveau, rapporte l’agence de presse saoudienne.

Pendant deux jours, le forum a discuté des principales tendances stratégiques et des questions vitales de dimension internationale dans le cyberespace, des perspectives de coopération, unissant les efforts, maximisant l’exploitation des opportunités prometteuses du secteur, transférant l’expertise et localisant les capacités humaines et techniques.