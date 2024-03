L’Arabie saoudite se lance dans la documentation et l’archivage de son patrimoine culturel

Le ministère saoudien de la Culture a lancé un plan national de collecte, de documentation, d’archivage et d’administration des biens et éléments de patrimoine, une initiative visant à préserver le capital matériel et immatériel du pays et à construire une mémoire culturelle.

Dans le cadre de ce projet, le Centre saoudien de la mémoire culturelle travaille à la préparation d’une feuille de route pour identifier, documenter, archiver, préserver et diffuser les éléments du patrimoine culturel, en établissant un inventaire exhaustif des trésors qui constituent la base de l’identité nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Le ministère s’efforce aussi à identifier ces éléments en organisant plusieurs ateliers avec les autorités concernées et la communauté locale dans diverses régions d’Arabie saoudite, dans le but d’établir les bases de coopération dans ce domaine.

Créé en 2021 par le ministère de la Culture, le Centre saoudien de la mémoire culturelle a pour vocation d’encadrer les efforts en matière de préservation, d’archivage et d’administration du patrimoine culturel.

La création de ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de tutelle visant à créer un contenu culturel numérique et une source fiable de connaissances pour nourrir le patrimoine saoudien, jetant ainsi les bases d’un avenir qui va au-delà de la mémorisation pour continuer à s’épanouir.