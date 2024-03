Les importations européennes d’armes ont presque doublé (Rapport)

« Les importations d’armes par les États européens sont 94% plus élevées en 2019-23 qu’en 2014-18 », souligne le rapport sur les transferts internationaux d’armes en 2019-2023, notant que « l’Europe est responsable d’environ un tiers des exportations mondiales d’armes, dont d’importantes quantités sont issues de la région ».

SIPRI relève également qu’environ 55% des importations d’armes par les États européens sur la période 2019-23 proviennent des États-Unis, contre 35% en 2014-18, notant que l’Allemagne et la France sont les « deuxièmes fournisseurs de la région », avec des parts de 6,4% et 4,6% des importations respectivement.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États européens membres de l’OTAN importent des armes en provenance des États-Unis », notamment l’objectif de maintenir des relations transatlantiques ainsi que des questions plus techniques, militaires et liées aux coûts, a affirmé Dan Smith, Directeur de SIPRI dans un communiqué accompagnant le rapport.

Il ressort également du rapport que « l’Ukraine est devenue le plus grand importateur européen d’armes en 2019-23 et le quatrième au monde, après qu’au moins 30 États lui ont fourni des armes majeures à titre d’aide militaire dès février 2022 ». Et de préciser que les États-Unis ont augmenté leurs exportations d’armes de 17% entre 2014-18 et 2019-23, tandis que leur part dans le total des exportations mondiales d’armes est passée de 34% à 42%.

A eux seuls, les États-Unis et les États d’Europe occidentale représentent 72% du total des exportations mondiales d’armes en 2019-23, contre 62% en 2014-18, fait remarquer SIPRI, notant que le volume mondial des transferts internationaux d’armes a légèrement diminué de 3,3 % entre 2014-18 et 2019-23.

Les exportations d’armes russes ont, quant à elles, diminué de 53% par rapport à 2014-2018, s’élevant à 11% du volume mondial, ajoute le rapport, jugeant que cette baisse a été la plus rapide pendant les cinq dernières années.

« Si en 2019, la Russie a vendu ses armes majeures dans 31 pays, leur nombre s’élevait à 14 en 2022, et à 12 en 2023 », précise SIPRI, qui fait état d’une augmentation de 68% des exportations russes d’armement sur la période 2019-23, « dont 34% pour l’Inde et 21 % pour la Chine ».

« Si l’on considère les dix principaux exportateurs d’armes après les États-Unis, la France et la Russie, deux d’entre eux ont vu leurs exportations augmenter: l’Italie (+86 %) et la Corée du Sud (+12%) », souligne le rapport, notant que cinq autres pays ont une baisse, à savoir la Chine (-5,3%), l’Allemagne (-14%), le Royaume-Uni (-14%), l’Espagne (-3,3%) et Israël (-25%).

Environ 37% des transferts d’armes majeures en 2019-23 sont à destination des États d’Asie et d’Océanie, soit la plus grande part de toutes les régions, précise SIPRI, notant que ce chiffre est légèrement inférieur aux 41% enregistrés au cours de la période allant de 2014 à 2018.

Fondé en 1966, le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle, et le désarmement. L’organisme fournit des données, des analyses et des recommandations sur la base de sources ouvertes, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux médias et à tout public intéressé.