L’ancien ministre de l’Intérieur incarcéré ce lundi

Selon nos informations de la chaîne d’info LCI, l’ancien ministre français de l’Intérieur Claude Guéant, âgé de 77 ans, a été incarcéré ce lundi 13 décembre au matin à la prison de la Santé, sur décision du parquet de Paris.

Cette décision fait suite au non-paiement de ses dettes à l’État après sa condamnation dans l’affaire dite des “primes de cabinet”.

Claude Guéant s’était vu infliger en 2017 deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et 75.000 euros d’amende, pour complicité de détournement de fonds publics et recel. Il avait aussi été condamné à payer, solidairement avec quatre autres prévenus, 210.000 euros de dommages et intérêts à l’État.

“C’est une décision extrêmement lourde”, réagit sur LCI son avocat, Me Philippe El Ghozi. “Claude Guéant a bientôt 77 ans, il est dans une situation qui est celle d’un homme de cet âge, avec des problèmes de santé très sérieux, qui vont être examinés par les médecins de la santé aujourd’hui et demain“.