L’ambassadeur de France au Maroc t annonce la fin de la crise des visas entre Paris et Rabat

L’ambassadeur de France au Maroc a annoncé ce lundi la fin de la crise des visas entre Paris et Rabat et la levée de toutes les restrictions pour la délivrance de visas par la France.

L’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, a indiqué que la situation est revenue à la normale avec une augmentation prévue de 80% du nombre de visas délivrés en 2023. Selon lui, la France refuse actuellement un visa sur huit.

« Par rapport à l’année 2022, le nombre de visas que nous accordons et accorderons cette année sera en augmentation de l’ordre de 80% », a-t-il assuré sur la radio 2M.

En septembre 2021, la France avait décidé de durcir les conditions d’obtention de visas pour les ressortissants maghrébins en divisant par deux le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains et en réduisant d’un tiers ceux des Tunisiens.

« Quel gâchis de notre part. Le président de la république avait lui-même reconnu que cette décision avait profondément abîmé l’image de la France. On ne gère pas une relation aussi intime comme celle entre la France et le Maroc avec des statistiques. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais là, on a touché le cœur », a déploré l’ambassadeur Lecourtier.

« Je suis convaincu qu’il faudra du temps pour effacer ce gâchis et ces humiliations. Aujourd’hui, toutes les restrictions pour la délivrance de visas ont été levées. Toute personne qui présente les conditions requises pour avoir un visa l’obtiendra» » a assuré l’ambassadeur.

Sur la Sahara, Lecourtier a réitéré le soutien de la France au plan d’autonomie marocain. « Nous nous inscrivons dans la dynamique du Maroc. C’est la réaffirmation que nous serons un allié constant, fidèle, créatif, dynamique de ce que le Maroc entreprend et poursuit ».

« La gouvernance du Roi Mohammed VI est admirable et c’est dans cette perspective que nous inscrivons ce soutien», a souligné le diplomate », a-t-il ajouté, indiquant que la France s’inscrit « dans la dynamique du Maroc . On va accompagner […] les prochaines étapes pour que ce plan puisse être le plus partagé à l’échelle internationale.

Et de souligner: « Nous savons que le moment est venu de ne pas se contenter d’une sorte de conflit gelé comme le souhaiteraient certains de nos partenaires internationaux. Puisque le temps est venu d’avancer, la France sera forcément à l’avant-garde ».

Le diplomate français est également revenu sur le traitement réservé par des médias français à la gestion par le Maroc du séisme d’Al Haouz et le supposé refus de l’aide de la France. « J’ai eu honte de ce que je voyais à la télévision française. J’ai trouvé que c’était indigne de la relation entre la France et le Maroc et de la presse française qui a bercé toute mon enfance. Certains médis ont cherché l’audience au prix de la subtilité, de l’information et du respect dû au Maroc ».