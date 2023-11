Le Maroc et l’Azerbaïdjan déterminés à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales (Bayramov)

Lors d’un point de presse, tenu à l’issue des travaux de la 2ème session de la Commission Mixte de Coopération, co-présidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Bayramov a souligné que les deux parties ont partagé leur vision commune et l’importance de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, notamment à travers l’échange de visites entre les hauts responsables des deux pays.

Dans ce sens, le chef de la diplomatie azerbaidjanaise a affirmé que les accords signés à l’occasion de cette commission mixte permettront d’approfondir les relations bilatérales dans divers domaines, ajoutant que les consultations politiques régulières entre les ministères marocain et azerbaidjanais des Affaires étrangères contribueront également à consolider le dialogue politique et l’agenda bilatéral.

Et de poursuivre que cette 2ème session de la Commission mixte de coopération se veut une opportunité pour examiner les moyens de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir les investissements de part et d’autre.

A ce propos, M. Bayramov a indiqué que malgré l’intérêt exprimé pour une meilleure promotion des échanges entre les deux pays, les chiffres enregistrés ne reflètent toujours pas le potentiel des deux pays amis.

« Il en va de même pour les investissements mutuels entre les deux pays », a-t-il expliqué, notant que la réunion de la commission mixte est une « excellente opportunité » pour renforcer davantage les relations bilatérales dans plusieurs domaines.

Cette réunion a été aussi l’occasion de discuter des questions d’intérêt commun, notamment à l’échelle internationale, a-t-il dit.

Le responsable azerbaidjanais a, par ailleurs, tenu à exprimer ses vives félicitations au Maroc pour sa désignation « bien méritée » pour l’organisation, aux côtés du Portugal et de l’Espagne, de la Coupe du Monde 2030.

Il a, d’autre part, présenté ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion aux familles éplorées suite au tremblement de terre d’Al Haouz.