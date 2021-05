L’Algérie rouvre ses frontières le 1er juin, impose une quarantaine

L’Algérie a annoncé la reprise des vols internationaux d’Air Algérie à partir du 1er juin prochain mais a imposé notamment une quarantaine aux frais du passager.

Le gouvernement exige en effet des voyageurs algériens un test PCR de moins de 36 heures et une mise en quarantaine de cinq jours.

Les frais de dépistage et de confinement étant à la “charge exclusive” du passager dont il doit s’acquitter à l’avance.

Ces mesures imposés ont douché la communauté algérienne de France.

Six vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie algérienne de et vers la France, la Turquie, l’Espagne et la Tunisie.