L’adhésion de l’UA au G20 contribuera à relever les défis mondiaux de l’époque

L’adhésion de l’Union africaine (UA) au G20, en tant que membre permanent, contribuera, de manière significative, à relever les défis mondiaux de l’époque, affirme la déclaration finale du 18ème sommet du Groupe, tenu à New Delhi.

« Nous souhaitons la bienvenue à l’Union africaine en tant que membre permanent du G20 et sommes fermement convaincus que l’adhésion de l’Union africaine dans le G20 contribuera de manière significative à relever les défis mondiaux de notre époque », soulignent les dirigeants du Groupe.

L’Afrique joue un rôle important dans l’économie mondiale, ont-ils souligné, réaffirmant leur engagement à renforcer leurs liens « avec l’UA et à la soutenir pour réaliser les aspirations de l’Agenda 2063 ».

Le groupe a également réitéré son ferme soutien à l’Afrique, notamment par le biais du Pacte du G20 avec l’Afrique et l’Initiative du G20 visant à soutenir l’industrialisation dans le continent et dans les pays les moins développés.

Les membres du Groupe ont réaffirmé, en outre, leur soutien à la poursuite des discussions sur l’approfondissement de la coopération entre le bloc et d’autres partenaires régionaux.

L’adhésion de l’organisation panafricaine a été officialisée samedi lors de la session inaugurale du 18ème sommet du G20.

Ledit sommet de deux jours, qui se tient sous le thème « Une terre, une famille, un avenir », a porté sur les grandes questions d’actualité, notamment la promotion d’une croissance inclusive et résiliente, la transformation technologique et le développement de l’infrastructure numérique publique, la réforme des institutions multilatérales, le développement vert et la paix et l’harmonie internationales.